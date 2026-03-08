Le porte di bronzo di San Michele sul Gargano

Le porte di bronzo di San Michele sul Gargano sono un monumento noto, situato nella chiesa dedicata all'arcangelo. Realizzate in bronzo, si trovano all’ingresso dell’edificio religioso e rappresentano un esempio di arte sacra. La loro posizione e il materiale le rendono un elemento distintivo del complesso architettonico, attirando visitatori e studiosi interessati alla storia e alla tradizione locale.

Per trattare questo affascinante soggetto non può bastare un singolo post. Infatti, ne seguirà un altro più in là, altrettanto interessante, sul significato delle singole formelle. Ma di cosa stiamo parlando? Di quello che per la maggior parte dei visitatori che si recano presso la grotta-santuario di San Michele Arcangelo, a Monte Sant'Angelo, passa inosservato: le bellissime porte di bronzo, collocate all'entrata della grotta. Addentriamoci in questa allettante storia facendo un passo indietro nel tempo. Proprio la Terra Santa fu teatro delle più stravaganti passionalità con le Crociate, quando papi e principi appuntavano il simbolo della croce sul petto di tanti campioni della fede, ansiosi di strappare agli infedeli la terra del Santo Sepolcro.