Buona la prima per Sal Da Vinci all'EuroVision Song Contest 2026. Accolto da un boato, il cantante vincitore del Festival di Sanremo ha raccolto un'ovazione per la sua "Per sempre sì". Sal Da Vinci era accompagnato da un corpo di ballo e la coreografia rappresentava la preparazione di uno sposo per il matrimonio, poi l'arrivo della sposa. Immancabile il tricolore sul palco di Vienna, celato all'interno dell'abito da sposa. Il cantante napoletano è già qualificato per la finale, ed è stato accolto dalla presentatrice con un: "Buonasera Italia!". Da segnalare l'esibizione dell'artista in rappresentanza di Israele, Noam Bettan, che ha cantato "Michelle".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sal Da Vinci il tricolore nell'abito da sposa: come è andata la prima a Vienna | VIDEO

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