I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per spegnere un incendio che ha coinvolto una casetta su ruote e un furgone Fiat Fiorino, entrambi parcheggiati in un terreno privato a Pontecagnano Faiano. L'incendio ha causato la distruzione delle strutture, senza riferimenti a eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando.

A dare l'allarme è stata una passante che, transitando in via Marco Polo, ha notato il rogo e ha immediatamente allertato i caschi rossi Un incendio ha distrutto ieri sera una casetta su ruote e il furgone Fiat Fiorino a cui era collegata, parcheggiati all'interno di un terreno privato a Pontecagnano Faiano. A dare l'allarme è stata una passante che, transitando in via Marco Polo, ha notato il rogo e ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco. All'arrivo delle squadre di soccorso, le fiamme avevano già completamente avvolto sia la struttura mobile che il veicolo. Per domare l'incendio ed effettuare le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area, i caschi rossi hanno dovuto richiedere l'intervento di un'autobotte di supporto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Casetta su ruote e furgone in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

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