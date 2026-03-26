Nella serata di ieri, in via Marco Polo a Pontecagnano, un incendio ha coinvolto una casetta su ruote e un furgone parcheggiati all’interno di un’area privata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno distrutto entrambi i mezzi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Momenti di apprensione nella serata di ieri in via Marco Polo, dove un incendio ha distrutto una casetta su ruote e il furgone a cui era collegata, entrambi parcheggiati all’interno di un’area privata. A lanciare l’allarme è stata una passante che, notando le fiamme, ha immediatamente contattato i soccorsi. Le fiamme e l’intervento. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, il rogo aveva già completamente avvolto sia la struttura mobile che il veicolo, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare ulteriori conseguenze. Per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, è stato richiesto anche il supporto di un’ autobotte. Nessun ferito, indagini in corso. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pontecagnano, casetta su ruote e furgone in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco

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