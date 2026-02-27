Lunedì 2 marzo alle ore 9 si terrà un incontro pubblico presso la Sala di una struttura a Pisa, promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Pisa e Università di Firenze. L’evento si concentrerà sulla sicurezza delle spiagge in ghiaia di Marina di Pisa e sulla tutela dell’ecosistema locale, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e esperti del settore.

Lunedì 2 marzo alle ore 9 presso la Sala Parrocchiale di Marina di Pisa l'incontro promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna nell'ambito del progetto Med-IREN L'evento si inserisce nell'ambito del progetto europeo Med-IREN (Mediterranean critical Infrastructure Resilience Engineering with Nature based solutions), finanziato dal programma Horizon Europe, che promuove la diffusione delle Nature Based Solutions: soluzioni basate sulla natura capaci di mitigare gli impatti del cambiamento climatico e proteggere gli ecosistemi. "In questo contesto, Marina di Pisa - si legge nella nota Sant'Anna - rappresenta un caso pilota virtuoso, dove le spiagge in ciottoli e ghiaia svolgono da anni una funzione strategica di protezione dell'ecosistema marino-costiero e delle infrastrutture urbane. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Erosione costiera, confronto per la messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di RivaUna riunione per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di Riva.

“Rimini, come stai? Un incontro pubblico per discutere di turismo, spiagge e sicurezzaUn’occasione di dibattito e riflessione sulla situazione che sta attraversando Rimini, tra crisi economica, sociale e sicurezza, con l’obiettivo di...

Contenuti utili per approfondire Marina di Pisa.

Temi più discussi: Spiagge in ghiaia a Marina di Pisa: sicurezza costiera e tutela dell'ecosistema al centro del confronto pubblico; Rischio divieto permanente di balneazione nella spiaggia di Ghiaia a S. Margherita Ligure; A Santa Margherita torna il weekend dedicato alla pulizia del mare e delle spiagge; Le 15 spiagge più belle della Croazia: la guida 2025 con mappa.

Spiagge in ghiaia a Marina di Pisa: sicurezza costiera e tutela dell'ecosistema al centro del confronto pubblicoLunedì 2 marzo alle ore 9 presso la Sala Parrocchiale di Marina di Pisa l'incontro promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna nell'ambito del progetto Med-IREN ... pisatoday.it

Ripascimento in ghiaia e tre secche artificiali, ecco come cambierà il litorale a Borgo PeriIl progetto del Comune, in valutazione ambientale, vale 7 milioni. Spariscono le dighe, rimodellato il solarium davanti gli stabilimenti ... ilsecoloxix.it