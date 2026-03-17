Tutti pazzi per Kimi Antonelli il ministro amico del pilota | Vi svelo i suoi segreti San Marino per lui è casa

In questa giornata, Kimi Antonelli, il pilota italiano, ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 durante il GP in Cina. Il ministro ha espresso il suo apprezzamento per Antonelli, definendolo “amico” e rivelando alcuni segreti sul legame del pilota con San Marino, che considera come una seconda casa. La gara si è conclusa con Antonelli che ha dato spettacolo sotto il sole cinese.

San Marino, 17 marzo 2026 – Il cuore accelera, l’asfalto brucia sotto le ruote: Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 in Cina, San Marino sorride dopo aver trattenuto il fiato. Tra il rombo dei motori e l’adrenalina delle curve il piccolo Titano ospita un gigante della velocità. Un ragazzo, il 19enne pilota della Mercedes, che trasforma ogni sorpasso in poesia in movimento. Teodoro Lonfernini, ministro sammarinese all’istruzione e tifoso appassionato, racconta la gioia di vedere un talento così vicino e capace di far battere il cuore di un’intera comunità. Un successo che per lui è come un giro al cardiopalma sulle pista di F1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per Kimi Antonelli, il ministro amico del pilota: “Vi svelo i suoi segreti, San Marino per lui è casa” Articoli correlati Kimi Antonelli, incidente a San Marino: pilota illesoIl pilota Mercedes Kimi Antonelli sabato sera ha avuto un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a San Marino senza conseguenze fisiche. Leggi anche: Paura per Kimi Antonelli. Incidente a San Marino, il giovane pilota sta bene ULTIM'ORA INCIDENTE STRADALE PER KIMI ANTONELLI: LE CONDIZIONI DEL PILOTA ITALIANO Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli Discussioni sull' argomento Da Minardi a papà Marco passando per il Bologna: tutti pazzi per Kimi Antonelli; Tutti pazzi di Kimi Antonelli: la vittoria in Cina e l'abbarccio del team; Tutti pazzi per Kimi Antonelli, il ministro amico del pilota: Vi svelo i suoi segreti, San Marino per lui è casa; F1, Kimi Antonelli vince in Cina: i complimenti dal mondo della MotoGP. Da Minardi a papà Marco passando per il Bologna: tutti pazzi per Kimi AntonelliLa prima vittoria di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 è uno di quei traguardi sportivi che tutta Italia aspettava da tempo. In questo caso, 20 anni: tanti ne sono passati da quel 19 marzo 2006, quan ... msn.com "Di ritorno a casa, in buona compagnia. Quando la squadra tiene il trofeo, ma non puoi restare senza" Kimi Antonelli - facebook.com facebook Torna a Bologna dopo la vittoria in F1, Kimi Antonelli, che ha riportato il tricolore sul gradino più alto di una gara di Formula 1. Il 19enne ringrazia Jannik Sinner, per la dedica dopo aver conquistato il torneo Indian Wells, e racconta di aver ricevuto tra i tanti me x.com