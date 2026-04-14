L’ex Fratelli d’Italia | Apro il telefono e svelo i segreti del partito di Meloni

Un ex membro di Fratelli d’Italia ha dichiarato di voler aprire il suo telefono per rivelare dettagli sul funzionamento del partito. La sua affermazione indica l’intenzione di condividere informazioni che riguardano le dinamiche interne e le attività del gruppo politico. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di alcune tensioni e di un desiderio di trasparenza nei confronti delle modalità di gestione del partito di destra.

«È arrivato il momento di aprire il mio telefono e far capire cosa muove me e cosa invece muove chi gestisce il partito di Fratelli d’Italia ». La minaccia è chiara e c’è anche una deadline: giovedì 16 aprile in una conferenza stampa alla Camera l’ex vicecapogruppo di FdI alla Camera Manlio Messina vuoterà il sacco sul suo addio al partito. Se n’è andato sbattendo la porta il 5 marzo del 2025 dopo la decisione di Giorgia Meloni di commissariare il partito in Sicilia. E ora su Facebook avverte che è pronto ad aprire il suo cellulare per svelare i segreti del suo partito. Manlio Messina e i segreti di FdI. All’epoca commissario venne nominato Luca Sbardella.🔗 Leggi su Open.online

FdI, Manlio Messina avverte: "Adesso apro il telefono e vi spiego cosa muove chi gestisce il partito di Fratelli d’Italia"Credo, dopo tanti mesi, sia arrivato il momento di raccontare perché sono uscito da Fratelli d’Italia, le vere motivazioni e non quelle raccontate...

Fiducia in Meloni al 45%, Fratelli d’Italia primo partito al 31,5%(Adnkronos) – Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un aumento dell'1%.

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C'è davvero di tutto nello show prodotto dai fratelli Duffer e nel tentativo di onorare diverse declinazioni del genere dell'orrore viene fuori un pasticcio (o meglio, un pastiche) con alcune cose davvero buone e altre molto meno facebook

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