Una chef italiana sta portando alla luce i piatti a base di manioca, un tubero molto diffuso in Mozambico, trasformandolo in un elemento di scambio culturale tra i due paesi. Nel frattempo, in Mozambico, vengono impiegate tecniche tradizionali di agricoltura che consentono di proteggere i raccolti dalla siccità, garantendo la sussistenza delle comunità locali. La manioca rappresenta un alimento fondamentale in entrambe le regioni, anche in condizioni climatiche difficili.

? Punti chiave Come può una chef trasformare la manioca in un ponte culturale?. Quali tecniche millenarie proteggono i raccolti dalla siccità in Mozambico?. Come ha fatto una contadina a trasformare 20 kg in 600 kg?. Perché i nuovi sacchi ermetici eliminano la necessità di pesticidi chimici?.? In Breve Bia Fambaone Nhampendza ha trasformato 20 kg di talee in 600 kg di materiale.. A Mponde sono stati distribuiti 120 kg di talee di batata dolce a polpa arancione.. Icimere nel distretto di Tsangano usa sacchi ermetici per proteggere il mais dai parassiti.. L'evento di WeWorld si terrà il 17 maggio presso la sede BASE di Milano.. La chef Ophelia Kumbe presenterà domani, 17 maggio, presso la sede BASE di Milano, un piatto a base di manioca durante lo show cooking organizzato dalla ONG WeWorld. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla terra del Mozambico a Milano: la manioca sfida il clima

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