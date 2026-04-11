L'ultima missione verso la Luna si è conclusa con il ritorno sulla Terra, segnando il recupero degli astronauti dopo un viaggio complesso. La capsula Orion ha affrontato le sfide del rientro atmosferico, attraversando fasi di grande tensione tecnica. La fase di rientro ha richiesto precisione e controllo assoluto per garantire la sicurezza degli astronauti, mentre la capsula ha attraversato le fiamme dell’ingresso atmosferico prima di essere recuperata in mare.

Il viaggio più lungo dell’umanità verso la Luna si chiude con un ritorno che è insieme tecnica estrema e tensione pura. La capsula Orion ha attraversato l’atmosfera terrestre trasformandosi in una sfera incandescente, mentre a bordo quattro astronauti aspettavano il momento decisivo. A oltre 38mila chilometri orari, con temperature che hanno toccato i 2.700 gradi, il margine di errore era ridotto al minimo. È qui, nel rientro, che ogni missione spaziale si gioca davvero. Dopo dieci giorni di missione, il programma Artemis II ha riportato l’equipaggio sulla Terra con un ammaraggio nel Pacifico, al largo della California. Un rientro riuscito, ma non privo di incognite e tensioni, soprattutto per la tenuta dello scudo termico, già finito sotto osservazione dopo i problemi emersi nella missione precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Artemis, ritorno dalla Luna: Orion sfida il fuoco e riporta gli astronauti sulla Terra

Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ora inizia l’uscita degli astronauti dalla capsula OrionLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

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La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

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