La Ferrari presenta Hypersail | monoscafo oceanico per nuove sfide in mare

Durante la Milano Design Week, tra installazioni e prototipi innovativi, si è fatta notare una barca a vela di grande dimensioni, progettata con tecnologia avanzata. Si tratta di uno monoscafo oceanico chiamato Hypersail, sviluppato dalla casa automobilistica. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, evidenziando come il brand abbia deciso di espandersi nel settore nautico con un modello pensato per affrontare nuove sfide in mare aperto.

Alla Milano Design Week, tra installazioni visionarie e concept che anticipano il futuro, la scena è stata catturata da un qualcosa inatteso: non un’auto, ma un’imbarcazione. O meglio, un’idea di velocità che cambia elemento. Con la presentazione ufficiale della livrea di Ferrari Hypersail, il Cavallino Rampante ha compiuto un gesto simbolico e concreto insieme: lasciare l’asfalto per misurarsi con l’orizzonte instabile del mare. Hypersail non è solo una barca, ma una sfida. Si tratta di un monoscafo oceanico da 100 piedi progettato per “volare” sull’acqua grazie a un sofisticato sistema di full-foiling, una tecnologia che consente allo scafo di sollevarsi riducendo drasticamente l’attrito.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Ferrari presenta Hypersail: monoscafo oceanico per nuove sfide in mare Notizie correlate Leggi anche: Ferrari lancia Hypersail, il suo monoscafo oceanico: tecnologia estrema per la nuova sfida sul mare Leggi anche: Ferrari Hypersail, la vela diventa tecnologia e design Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Ferrari presenta il monoscafo Hypersail da 100 piedi, la nuova frontiera nella navigazione oceanica; Ferrari presenta Hypersail, barca hi-tech (quasi) pronta al varo; Ferrari lancia Hypersail, il suo monoscafo oceanico: tecnologia estrema per la nuova sfida sul mare; Ferrari, dalla F1 alla vela: ecco come sarà l'Hypersail: niente rosso, solo nero e giallo. Hypersail Ferrari: la livrea Giallo FlyFerrari Hypersail debutta con la livrea Giallo Fly su un monoscafo oceanico di 100 piedi, dove design estetico e prestazioni si fondono in una piattaforma di open innovation presentata a Milano Design ... nauticareport.it Ferrari alla Design Week: ecco la livrea di HypersailFerrari presenta a Milano la livrea di Hypersail, il monoscafo volante che unisce design, carbonio e ricerca aerodinamica. Ferrari sceglie la Milano ... affaritaliani.it Ferrari Hypersail si presenta a Milano con una nuova livrea che unisce innovazione, stile e prestazioni in un monoscafo full-foiling #Ferrari #Hypersail #Yachting #Innovazione #Design #Vela - facebook.com facebook La Ferrari presenta il monoscafo Hypersail da 100 piedi, la nuova frontiera nella navigazione oceanica x.com