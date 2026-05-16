Le condizioni meteorologiche cambiano rapidamente: dopo giorni di neve sulle Alpi, un fronte di aria calda sta portando temperature in aumento, con massime che arriveranno fino a 30 gradi mercoledì. Il vento di Maestrale, previsto rafforzarsi, dovrebbe contribuire a eliminare la neve accumulata nelle zone alpine. La fase di instabilità continuerà a influenzare il clima nelle prossime ore, mentre il picco di calore si avvicina e si configura come uno dei momenti più caldi della settimana.

? Domande chiave Come farà il Maestrale a spazzare via la neve dalle Alpi?. Quando arriverà esattamente il picco di calore previsto per mercoledì?. Dove colpiranno i temporali pomeridiani causati dalle correnti balcaniche?. Perché le temperature a Roma saliranno improvvisamente fino a 29 gradi?.? In Breve Neve fino a 1400 metri sulle Alpi e vette dell'Appennino sabato 16 maggio.. Maestrale sulla Sardegna preannuncia il soleggiamento diffuso di domenica 17 maggio.. Lunedì 18 maggio instabilità locale tra Alta Toscana, Nord-Est e zone alpine.. Mercoledì 20 maggio picchi termici sopra i 25 gradi e 29 a Roma.. Lorenzo Tedici segnala che le ultime 24 ore di maltempo intenso stanno per concludersi, lasciando spazio a un repentino cambiamento climatico che porterà temperature fino a 30 gradi tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla neve al caldo: meteo instabile, poi sale fino a 30 gradi

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Weekend ancora instabile, pioggia, neve e vento. Ecco dove

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