Dalla Basilicata a Mogol | il talento di Nenzi Elettrico vola al CET

Una cantante originaria della Basilicata è stata ammessa a una scuola di musica rinomata. La cantautrice materana, conosciuta nel settore musicale come Nenzi Elettrico, ha ricevuto una borsa di studio per frequentare il Centro Europeo di Toscolano. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale. La cantante ha già iniziato il percorso formativo presso il centro, che si trova in una località italiana.

La cantautrice materana Nancy Elettrico, nota nel musicale come Nenzi Elettrico, ha ottenuto una borsa di studio per frequentare il prestigioso Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.). Il riconoscimento è stato assegnato dalla Regione Basilicata a seguito di audizioni selettive, permettendo all’artista di accedere alla scuola fondata da Mogol. Investire sul capitale umano: la strategia lucana per la musica. Il successo di Nenzi Elettrico non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un piano strutturato di sostegno alle eccellenze locali. La Regione Basilicata ha infatti stanziato 30 borse di studio destinate specificamente ai talenti emergenti del territorio, con l’obiettivo di trasformare la passione artistica in una professione concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Basilicata a Mogol: il talento di Nenzi Elettrico vola al C.E.T. Carmen e Francesco cambiano vita, dalla Basilicata a Rimini per diventare autisti di bus: un amore al volanteRimini, 14 febbraio 2026 – L’amore corre veloce, tra le corse degli autobus e fiorisce nella scuderia di Start Romagna. Livorno, un trenino elettrico accompagnerà i turisti dalla Venezia al lungomare: il percorsoPartenze e arrivi tutti i giorni da piazza del Luogo Pio: a breve il bando per cercare il gestore. Si parla di: Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo; Cantautrice materana Nenzi Elettrico conquista una borsa di studio per studiare al C.E.T di Mogol.