Dalla guerra di Spagna al comando della Garibaldi | le carte di Ilario Tabarri diventano bene comune

L’istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena Ets ha ricevuto in dono l’archivio di Ilario Tabarri, grazie a una donazione di Bruna Tabarri. L’archivio comprende documenti che coprono il periodo della guerra di Spagna e il successivo ruolo di comando nella Brigata Garibaldi. La collezione viene ora conservata come bene comune e sarà utilizzata per studi e ricerche sulla storia contemporanea.

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