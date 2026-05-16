Dalla guerra di Spagna al comando della Garibaldi | le carte di Ilario Tabarri diventano bene comune
L’istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena Ets ha ricevuto in dono l’archivio di Ilario Tabarri, grazie a una donazione di Bruna Tabarri. L’archivio comprende documenti che coprono il periodo della guerra di Spagna e il successivo ruolo di comando nella Brigata Garibaldi. La collezione viene ora conservata come bene comune e sarà utilizzata per studi e ricerche sulla storia contemporanea.
L’istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena Ets ha acquisito, grazie alla donazione di Bruna Tabarri, l’archivio del padre Ilario Tabarri. La donazione è stata formalizzata mediante una convenzione sottoscritta il 7 maggio da Bruna Tabarri, che ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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