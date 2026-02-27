Cambio al comando della Brigata Garibaldi Ferrara subentra a Cesaro

Nella mattinata del 27 febbraio si è svolta presso la Caserma “Ferrari-Orsi” di Caserta la cerimonia di passaggio di comando della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Il Generale di Brigata Daniele Cesaro ha ceduto il proprio incarico al collega Francesco Ferrara, che ha preso ufficialmente il controllo della brigata. La cerimonia ha visto la partecipazione di ufficiali e personale militare della formazione.

Avvicendamento al vertice della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Si è svolta nella mattinata di oggi, 27 febbraio, presso la Caserma “Ferrari-Orsi” di Caserta la cerimonia del passaggio di consegne tra il Generale di Brigata Daniele Cesaro, cedente, e il parigrado Francesco Ferrara, subentrante. Al. 🔗 Leggi su Casertanews.it Avvicendamento al Comando della Brigata “Folgore”: subentra il colonnello PaduanoPisa, 17 dicembre 2025 – Si è svolto, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo, l’avvicendamento al vertice della Brigata paracadutisti... Il Generale di Brigata Scandone in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di ParmaNel pomeriggio di ieri, 15 dicembre, il Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha fatto visita al... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Ovest Vicentino - Nuovo comandante alla stazione dei carabinieri di Valdagno: incarico al maresciallo capo Simone Peregrino; Esercito: Cambio al vertice della Brigata Garibaldi , Cesaro allo Stato Maggiore Esercito; Guardia di Finanza Pescara, avvicendamento al vertice: il Colonnello Scalabrino è il nuovo comandante provinciale; Cambio al vertice alla Gdf di Pescara: Lopez lascia, arriva Bartolomeo. Esercito, cambio al vertice della Brigata Garibaldi alla Caserma Ferrari-OrsiScopri tutti i dettagli riguardo Esercito, cambio al vertice della Brigata Garibaldi alla Caserma Ferrari-Orsi . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com GDF – GUARDIA DI FINANZA * «PESCARA: CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO PROVINCIALE, SUBENTRA IL COLONNELLO T.SPEF BARTOLOMEO SCALABRINO»GdiF PESCARA: CAMBIO AL VERTICE DEL COMANDO PROVINCIALE, SUBENTRA IL COLONNELLO t.SPEF BARTOLOMEO SCALABRINO. agenziagiornalisticaopinione.it Giovedì 5 marzo alle ore 20:30, presso l'auditorium della Biblioteca comunale del Bailo, si terrà la serata di presentazione del libro "Il diario di Tito, comandante della 122 brigata Garibaldi" di Isaia Mensi. Il volume contiene il diario del comandante Luigi (Ti - facebook.com facebook