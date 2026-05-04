Pesca la Flai Cgil incontra i lavoratori ad Anzio | il 9 maggio tappa di Diritti in Marineria

Il 9 maggio si terrà ad Anzio una tappa del progetto “Diritti in Marineria”, promosso dalla Flai Cgil, con l’obiettivo di fornire ai lavoratori del settore della pesca informazioni sui diritti, le tutele e gli strumenti di sostegno disponibili. L’iniziativa si inserisce in un momento di complessità, caratterizzato da problematiche economiche, ambientali e occupazionali che interessano il settore. La giornata prevede incontri e momenti di confronto tra lavoratori e rappresentanti sindacali.

Anzio, 4 maggio 2026 – Informare i lavoratori della pesca su diritti, tutele e strumenti di sostegno in un settore segnato da difficoltà economiche, ambientali e occupazionali. È questo l’obiettivo di “Diritti in Marineria”, l’iniziativa promossa dalla Flai Cgil che sabato 9 maggio, dalle ore 9.30, farà tappa ad Anzio, in via Porto Innocenziano, per incontrare gli operatori del comparto. L’appuntamento rientra nel Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025-2027 e punta a portare direttamente nelle marinerie informazioni utili sulle principali novità che riguardano il settore. Diritti, contratti e sostegno al reddito....🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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