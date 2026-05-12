Agia Abruzzo | Il ricambio generazionale in agricoltura chiave per la sicurezza del territorio e lo sviluppo sostenibile

In Abruzzo, il tema del ricambio generazionale in agricoltura viene affrontato come elemento centrale per garantire la sicurezza del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. Un rappresentante locale ha sottolineato che, oltre agli incentivi economici, è necessario un cambiamento di atteggiamento culturale per rendere il settore più attrattivo per i giovani. La discussione si concentra sull'importanza di rinnovare le prospettive legate al mondo agricolo regionale.

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