Agia Abruzzo | Il ricambio generazionale in agricoltura chiave per la sicurezza del territorio e lo sviluppo sostenibile
In Abruzzo, il tema del ricambio generazionale in agricoltura viene affrontato come elemento centrale per garantire la sicurezza del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. Un rappresentante locale ha sottolineato che, oltre agli incentivi economici, è necessario un cambiamento di atteggiamento culturale per rendere il settore più attrattivo per i giovani. La discussione si concentra sull'importanza di rinnovare le prospettive legate al mondo agricolo regionale.
“Per rendere l'agricoltura realmente attrattiva per i giovani abruzzesi, non sono sufficienti i soli incentivi economici; è indispensabile un profondo cambio di prospettiva culturale”. Questo è il messaggio centrale che Agia Abruzzo, in linea con i recenti dati emersi dall'indagine Cia Trend.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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