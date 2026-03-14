Il Mantova si prepara ad affrontare tre partite in una settimana, iniziando con la trasferta contro l’Empoli alle 15. La squadra cerca di ottenere punti fondamentali per la classifica e proseguire la sua corsa verso la salvezza. La sfida si disputa nel pomeriggio di oggi e rappresenta il primo impegno di una serie che potrebbe influenzare il futuro del club.

Il Mantova è chiamato a conquistare in casa dell’ Empoli (si parte alle 15) punti preziosi per dare seguito alla sua risalita. Sono giorni decisivi, questi, per la rincorsa alla salvezza della formazione di Modesto, che nel breve spazio di una settimana dovrà disputare tre gare. La prima e anche la più delicata è quella odierna al Castellani, dove finora i biancorossi non hanno ancora vinto, con i toscani che precedono in classifica i virgiliani di una lunghezza e hanno appena provveduto al cambio in panchina tra Caserta e l’esonerato Dionisi. La fondamentale vittoria con la Juve Stabia ha condotto i biancorossi sulla soglia della zona playout (condivisa con la Sampdoria), ma la strada per rimanere in serie B resta in salita per un Mantova che deve trovare continuità di rendimento e massima concentrazione durante tutto il match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Mantova pronto ai tre impegni in una settimana. La rincorsa alla salvezza parte dalla trasferta a Empoli

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