Nella stagione in corso, la squadra ha segnato 18 gol da fuori area, dimostrando una certa efficacia in questa zona del campo. Questa statistica riflette le capacità offensive dei giocatori nel colpire senza avvicinarsi troppo alla porta avversaria. La quantità di reti realizzate da lontano rappresenta un dato rilevante per analizzare le strategie offensive adottate e il rendimento in questa fase della stagione.

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© Internews24.com - Inter micidiale da fuori area: sono 18 i gol in stagione dalla lunga distanza

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