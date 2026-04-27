La Lazio ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro l’Udinese, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526. Tra i giocatori chiamati ci sono alcune assenze significative: Zaccagni e Cataldi non figurano tra i presenti, mentre altri elementi della rosa sono stati inclusi nell’elenco ufficiale. La sfida si svolgerà in una serata di fine stagione, con i giocatori pronti ad affrontare l’ultimo impegno prima della conclusione del campionato.

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© Calcionews24.com - Lazio, i convocati per l’Udinese: brutte notizie per Zaccagni e Cataldi. La lista ufficiale di Sarri per il posticipo

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