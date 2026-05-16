Dal Perù profondo dei nessuno arriva lo sfidante di Keiko Fujimori

Dal cuore delle zone interne del Perù, spesso trascurate e invisibili nei sondaggi, arriva un nuovo sfidante alla candidatura di Keiko Fujimori. Questa regione, nota come “nessuno” tra gli abitanti, ha deciso di farsi sentire con forza, rompendo il silenzio che per anni ha avvolto le sue comunità. La sua voce si fa strada nel panorama politico, portando con sé l’interesse di chi vive ai margini delle decisioni nazionali.

Il Perù profondo dei “ninguneados”, tutti i nessuno delle aree interne ignorati persino dai sondaggi elettorali, ha nuovamente battuto un colpo. Sarà un loro rappresentante, Roberto Sánchez di Juntos por el Perú, vicinissimo all’ex presidente deposto Pedro Castillo, a sfidare al ballottaggio del 7 giugno Keiko Fujimori, figlia dell’ex dittatore, al suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza. Ed è indicativo dell’estrema frammentazione politica del paese che i due, insieme, non arrivino al 30% dei voti: 17,1% lei e 12% lui. NON È STATO un cammino facile quello di Sánchez, entrato realmente in gara solo dopo la metà dello spoglio,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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