Il partito democratico si sposta dall’Italia agli Stati Uniti, con un focus sulla figura di Donald Trump e sul suo impatto sulla politica americana. Un analista spiega come i comportamenti e le decisioni dell’ex presidente influenzino l’orientamento degli equilibri politici dell’Occidente. L’attenzione si concentra sulle strategie e sugli atteggiamenti adottati nel contesto transatlantico, con l’obiettivo di comprendere meglio le dinamiche che potrebbero modellare il futuro politico dei due continenti.

Capire Donald Trump per capire l’America. Ma soprattutto per capire come si muoveranno gli equilibri politici dell’Occidente nei prossimi anni. È da qui che il Partito democratico ha deciso di ripartire, dedicando mercoledì scorso al Nazareno una giornata di confronto sugli Stati Uniti, iniziativa di cui Formiche.net ha parlato per prima. Non un appuntamento di propaganda, ma un tentativo di approfondimento politico e culturale in una fase in cui il rapporto transatlantico attraversa una delle sue stagioni più complesse. Fra i relatori anche Mario Del Pero, professore a Sciences Po e tra i più autorevoli studiosi italiani di politica americana. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal Nazareno a Washington. Il Pd e la nuova grammatica transatlantica spiegata da Del Pero

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