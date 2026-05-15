Il Partito Democratico si riunisce al Nazareno per delineare una nuova strategia in ambito internazionale, con un focus particolare sui rapporti tra Stati Uniti e Vaticano. Tra gli obiettivi principali, il partito cerca di definire come tutelare l’Europa da una possibile influenza crescente di Russia e Cina. La relazione con la Santa Sede viene considerata fondamentale per le scelte politiche e il sostegno alle imminenti consultazioni elettorali. La discussione si concentra anche su come rafforzare la presenza del partito in un panorama internazionale in evoluzione.

? Punti chiave Come può il PD evitare che l'Europa scivoli verso Russia e Cina?. Perché il legame con il Vaticano è cruciale per il voto dem?. Quali strategie userà Schlein per contrastare l'ascesa del fenomeno Trump?. Come può il partito riconnettersi ai ceti medi colpiti dalla globalizzazione?.? In Breve Partecipanti al dibattito includono Peppe Provenzano, Stefano Graziano, Lucia Annunziata e Piero Fassino.. Analisi del successo trumpista legata alle fratture economiche post crisi finanziaria 2008-2009.. Elly Schlein partecipa al vertice progressista di Toronto per collegare i partiti socialisti.. Alberto Melloni discute l'importanza del legame con il Vaticano per l'area democratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd al Nazareno: nuova rotta geopolitica tra USA e Vaticano

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Giusta osservazione. C’è però un profilo dell’addio di Madia al Nazareno che, al contrario, è stato trascurato. Ci riferiamo all’assoluta assenza di dissensi programmatici rispetto all’attuale linea del Partito Democratico. x.com

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