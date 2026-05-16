Dal muro anonimo è nata un’opera Il biglietto da visita per Villa Litta

Dopo più di un mese di lavori e molta attesa, è stato presentato il nuovo aspetto di Largo Favini a Lainate. Da un muro senza caratteristiche particolari, è nata un’opera che ora funge da “biglietto da visita” per Villa Litta. La trasformazione ha coinvolto diverse fasi e ha suscitato interesse tra i residenti e i visitatori della zona. La riqualificazione ha concluso un intervento volto a migliorare l’immagine dello spazio pubblico.

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