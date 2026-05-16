Dal muro anonimo è nata un’opera Il biglietto da visita per Villa Litta
Dopo più di un mese di lavori e molta attesa, è stato presentato il nuovo aspetto di Largo Favini a Lainate. Da un muro senza caratteristiche particolari, è nata un’opera che ora funge da “biglietto da visita” per Villa Litta. La trasformazione ha coinvolto diverse fasi e ha suscitato interesse tra i residenti e i visitatori della zona. La riqualificazione ha concluso un intervento volto a migliorare l’immagine dello spazio pubblico.
Da muro anonimo a “biglietto da visita” per Villa Litta di Lainate. Dopo oltre un mese di lavori, tanta curiosità e attesa, è stato svelato il nuovo volto di Largo Favini. L’affresco porta le firme di Daniela Benedini, Dario Cresseri, Mariella Pilatti e Dario Limonta, artisti e decoratori conosciuti a livello internazionale proprio per la loro capacità di trasformare spazi in opere d’arte uniche e immersive. Il progetto "Villa Litta. oltre il muro" voluto dall’amministrazione comunale è nato con l’obiettivo di riqualificare il muro in Largo Favini, che si trova accanto dell’ingresso parco storico di Villa Litta. L’opera è stata scoperta alla presenza del sindaco, Alberto Landonio, dell’assessora alla Cultura, Paola Ferrario e dell’assessore alle Politiche territoriali Walter Dell’Acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Il giallo di Villa Litta non ha una soluzione: nemmeno l’IA dà un nome al killer Marilena Negri, sgozzata all’alba nel parcoMilano – Il cold case di Villa Litta, il feroce omicidio di Marilena Negri, la 67enne uccisa con una coltellata al collo all’alba del 23 novembre...
Il rider Wibmer sceglie Massa. Sarà un bel ’biglietto da visita’MASSA MARITTIMA Bella notizia di promozione turistica e sportiva per la città del Balestro che ospita in questo periodo, l’atleta Fabio Wibmer con...