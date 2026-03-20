Il rider Wibmer sceglie Massa Sarà un bel ’biglietto da visita’

Un rider di fama internazionale ha scelto Massa Marittima come destinazione, portando la sua presenza nella città con un evento di rilevanza sportiva e turistica. La scelta del rider aggiunge un elemento di attrazione per gli appassionati e i visitatori, contribuendo a rafforzare l’immagine della località. L’evento si svolgerà prossimamente e rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e le sue caratteristiche.

MASSA MARITTIMA Bella notizia di promozione turistica e sportiva per la città del Balestro che ospita in questo periodo, l’atleta Fabio Wibmer con cui l’amministrazione comunale sigla un accordo con questo atleta che ha scelto di allenarsi in città, e ci sono gli occasionali spettatori delle esibizioni che il campione regala e che chiedono un clic per ricordo come accaduto durante un provino in viale Fratti. " Massa Marittima è il posto perfetto per i miei allenamenti, e dove poter realizzare contenuti interessanti per i miei canali – afferma Fabio Wibmer e sono davvero felice di poterli realizzare qui, a poche ore da casa mia: è sempre bello passare un po’ di tempo in Toscana e concentrarmi sull’allenamento e sulle riprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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