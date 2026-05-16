Dal Colosseo al Bioparco | nasce il percorso tra storia e natura

Un nuovo percorso unisce la storia antica e il mondo naturale, partendo dal Colosseo e arrivando al Bioparco. Si tratta di un itinerario che esplora il collegamento tra i predatori che un tempo popolavano l’anfiteatro romano e gli animali presenti oggi nel parco zoologico. Durante il percorso, verranno messi a confronto esemplari di specie antiche con quelle attuali, evidenziando le differenze e le somiglianze tra gli animali di ieri e di oggi. L’obiettivo è offrire un approfondimento sulla evoluzione delle specie nel tempo.

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? Punti chiave Come si collegano i predatori del Colosseo agli animali del Bioparco?. Quali specie antiche verranno messe a confronto con quelle attuali?. Come cambieranno i flussi turistici nel centro storico di Roma?. Dove si possono prenotare i nuovi biglietti combinati per le scuole?.? In Breve Lucia Venturi coordina le attività didattiche presso la Fondazione Bioparco di Roma.. Progetto basato sul piano educativo Spectio avviato nel 2020 con Ornis Italica.. Prenotazioni gestite ai numeri 06.2111 5843 e 06.3614015 per scuole e gruppi.. Percorsi includono ipogei del Colosseo, Foro Romano, Palatino e aree del Bioparco.. Il Parco archeologico del Colosseo e la Fondazione Bioparco di Roma lanciano il progetto Orme nel Tempo per unire l’antico splendore della Capitale alla tutela della biodiversità attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal Colosseo al Bioparco: nasce il percorso tra storia e natura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Passeggiando tra storia e natura: nasce il percorso partecipativo Ped-TrekUn sentiero non è fatto soltanto di terra e sassi, ma dei passi e delle storie di chi lo ha attraversato nel tempo. ‘In bici tra Valli e Delizie’, nasce il percorso cicloturistico tra dimore storiche e naturaUn territorio da scoprire con lentezza, lasciandosi guidare dal ritmo della pedalata e dalla bellezza del paesaggio. Orme nel tempo, arrivano i biglietti combinati Colosseo-Bioparco di Roma @ParcoColosseo x.com Turismo interdisciplinare archeonaturalistico: a Roma, bigliettazione comune Colosseo-BioparcoL’iniziativa è frutto di una visione condivisa: raccontare Roma attraverso l’incontro tra il patrimonio archeologico e quello naturalistico, mettendo in relazione gli animali del passato (protagonisti ... ilgiornaledellarte.com Orme nel Tempo. Dal Colosseo alla fauna del Bioparco di Roma al via biglietti combinatiIl Parco archeologico del Colosseo e il Bioparco di Roma danno vita a Orme nel Tempo. Dal Colosseo alla fauna del Bioparco di Roma, un progetto di collaborazione istituzionale per realizzare percors ... radiocolonna.it