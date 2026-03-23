Passeggiando tra storia e natura | nasce il percorso partecipativo Ped-Trek

Un sentiero non è fatto soltanto di terra e sassi, ma dei passi e delle storie di chi lo ha attraversato nel tempo. È da questa visione che prende forma il progetto Ped-Trek – Itinerario Pedemontano, promosso dai Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola e Predappio, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. “L’iniziativa mira non solo alla definizione di un percorso fisico, ma alla costruzione di una nuova narrazione condivisa, capace di valorizzare l’identità storica, culturale e sociale del territorio pedemontano”, viene spiegato. In questo contesto si inserisce un incontro pubblico aperto alla cittadinanza e in programma mercoledì, alle 20. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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