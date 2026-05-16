Il 12 maggio è iniziato l’Eurovision song contest, con la conduzione affidata in Italia a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Tra gli artisti italiani che hanno partecipato negli ultimi anni ci sono i Maneskin e Lucio Corsi, i quali hanno portato i loro brani sul palco europeo. La manifestazione si svolge in diverse serate, coinvolgendo numerosi concorrenti da vari paesi. La competizione si concentra sull’esibizione musicale, con ogni artista che presenta la propria canzone davanti a una giuria e al pubblico internazionale.

Il 12 maggio è iniziato l’Eurovision song contest, condotto, in Italia, da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. L’artista che rappresenta l’Italia è Sal Da Vinci, che con la sua Per sempre sì ha conquistato il pubblico viennese. Sabato 16 si terrà la finale, a cui l’Italia ha avuto accesso direttamente. Negli ultimi anni l’Italia ha avuto grande successo all’Eurovision song contest. Tutti quanti ci ricordiamo del trionfo dei Maneskin nel 2021 che vincono la competizione con il brano Zitti e buoni. Vittoria, la loro, che segna il loro successo a livello mondiale. Tuttavia ci sono altri artisti che hanno avuto successo nella competizione europea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dai Maneskin a Lucio Corsi: come sono andati gli artisti italiani che hanno partecipato agli ultimi Eurovision song contest?

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