Durante l’Eurovision Song Contest 2026, è stato deciso che la violinista finlandese Linda Lampenius potrà esibirsi dal vivo, una scelta che rompe con le consuetudini dell’evento. Questa decisione ha suscitato discussioni tra gli organizzatori e gli artisti coinvolti. Nel frattempo, i bookmaker indicano i possibili vincitori, con due semifinali previste per il 12 e 14 maggio. Tra le variabili in gioco, anche un’attenzione particolare a un artista italiano.

Secondo i bookmakers non ci sono dubbi. Ad oggi i papabili vincitori di Eurovision Song Contest 2026 – due semifinali si svolgeranno martedì 12 e giovedì 14 maggio. La finale sabato 16 maggio – sono i finlandesi Lampenius & Parkkonen. Per la violinista Linda Lampenius è stato fatta una concessione che però ha fatto storcere il naso alle altre delegazioni. La musicista infatti ha ottenuto l’autorizzazione straordinaria a suonare il violino dal vivo sul palco della Wiener Stadthalle. La notizia è stata confermata e celebrata sui profili social dell’artista: “ Siamo molto onorati e grati di far parte della storia. Dopo innumerevoli prove, test e discussioni, siamo orgogliosi di annunciare che Linda Lampenius è autorizzata e suonerà parti di violino dal vivo sul palco dell’Eurovision.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2026, strappo alla regola: “La violinista finlandese Linda Lampenius potrà suonare dal vivo”. Ecco perché è “colpa” anche di Lucio Corsi

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Eurovision 2026 REHEARSAL: Finland - Linda Lampenius x Pete Parkkonen - LIEKINHEITIN

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