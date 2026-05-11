Eurovision Song Contest 2026 | Sal Da Vinci porta la sartorialità napoletana sul turquoise carpet e tutti i look di tutti gli artisti in gara

A Vienna è iniziata la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con la tradizionale sfilata dei partecipanti. Tra i protagonisti, Sal Da Vinci ha scelto di indossare un abito rappresentativo della sartorialità napoletana, presentandosi sul turquoise carpet. Durante l’evento, sono stati mostrati i look di tutti gli artisti in gara, creando un mosaico di stili e influenze provenienti da diversi paesi.

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