Eurovision Song Contest 2026 | Sal Da Vinci porta la sartorialità napoletana sul turquoise carpet e tutti i look di tutti gli artisti in gara
A Vienna è iniziata la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con la tradizionale sfilata dei partecipanti. Tra i protagonisti, Sal Da Vinci ha scelto di indossare un abito rappresentativo della sartorialità napoletana, presentandosi sul turquoise carpet. Durante l’evento, sono stati mostrati i look di tutti gli artisti in gara, creando un mosaico di stili e influenze provenienti da diversi paesi.
Con la consueta sfilata dei partecipanti alla kermesse prende il via a Vienna la 70esima edizione della «Champions League» della canzone. Il nostro rappresentante indossa un completo da cerimonia firmato Duccio Fiorenzano. Il cantante partenopeo non è l'unico a portare il mood nuziale sul tappeto turchese, punteggiato da outfit oro, argento e qualche rosso acceso +++dropcap Sal Da Vinci porta la sartorialità napoletana sul turquoise carpet della 70esima edizione di Eurovision Song Contest che si tiene quest'anno a Vienna. L'artista partenopeo sfila alla parata della cerimonia inaugurale della kermesse canora indossando un outfit total black realizzato da Duccio Fiorenzano.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie correlate
Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...
Eurovision Song Contest 2026, al turquoise carpet duecento persone protestano con le vecchie bandiere iraniane per chiedere un cambio di regime. Contestate anche Israele e AmericaEurovision Song Contest 2026 entra nel vivo, in attesa delle prime due Semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2 e la Finale su Rai 1 il 16 maggio.
Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Eurovision Song Contest 2026; Eurovision Song Contest 2026, la guida completa: date, i partecipanti, la scaletta, dove vedere l'evento; La prima buonissima notizia di Eurovision 2026, che non è ancora cominciato.
Mario Biondi dice la sua sulla partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 e riflette sull’immagine dell’Italia all’estero. Sicuramente ci rappresenterà in una veste più classica. Probabilmente è ciò che molti si aspettano da noi italiani, ha facebook
Ho intervistato Senhit, che sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 porterà Superstar, un testo potentissimo. Ma la parte più interessante è ciò che c’è dietro: identità, fragilità, libertà. Il resto lo trovate qui ?? Buona lettura ? #escita #eurovision x.com
Eurovision 2026: Blog dal vivo megathread per i Big 4 e il paese ospitante reddit