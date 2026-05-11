Eurovision Song Contest 2026 | Sal Da Vinci porta la sartorialità napoletana sul turquoise carpet e tutti i look di tutti gli artisti in gara

Da vanityfair.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vienna è iniziata la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con la tradizionale sfilata dei partecipanti. Tra i protagonisti, Sal Da Vinci ha scelto di indossare un abito rappresentativo della sartorialità napoletana, presentandosi sul turquoise carpet. Durante l’evento, sono stati mostrati i look di tutti gli artisti in gara, creando un mosaico di stili e influenze provenienti da diversi paesi.

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Con la consueta sfilata dei partecipanti alla kermesse prende il via a Vienna la 70esima edizione della «Champions League» della canzone. Il nostro rappresentante indossa un completo da cerimonia firmato Duccio Fiorenzano. Il cantante partenopeo non è l'unico a portare il mood nuziale sul tappeto turchese, punteggiato da outfit oro, argento e qualche rosso acceso +++dropcap Sal Da Vinci porta la sartorialità napoletana sul turquoise carpet della 70esima edizione di Eurovision Song Contest che si tiene quest'anno a Vienna. L'artista partenopeo sfila alla parata della cerimonia inaugurale della kermesse canora indossando un outfit total black realizzato da Duccio Fiorenzano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2026: Sal Da Vinci porta la sartorialità napoletana sul turquoise carpet (e tutti i look di tutti gli artisti in gara)
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