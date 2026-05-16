Ieri sera, in piazza Duomo, migliaia di persone si sono radunate per assistere a ‘Radio Italia Live - Il Concerto’, un evento musicale che ha visto esibirsi artisti come i Kolors e Annalisa. Nonostante il cielo grigio e il tempo incerto, la piazza si è riempita di musica e musica, creando un’atmosfera vivace. Tra le esibizioni, alcune persone hanno anche manifestato con delle proteste, che si sono svolte in modo pacifico. La serata ha confermato la tradizione di questo appuntamento musicale annuale.

Nonostante il cielo minaccioso e il clima instabile, Piazza Duomo ieri sera si è trasformata ancora una volta nel cuore pulsante della musica italiana con il ritorno di ‘ Radio Italia Live - Il Concerto ’. Decine di migliaia di persone, in gran parte giovani e provenienti da tutto il Belpaese, affollano il centro della città e sono pronte a scatenarsi con le hit di alcuni dei più importanti cantanti della scena nazionale, da Elisa a J-Ax, da Giorgia a Sayf e Gigi D’Alessio: a colorare il sagrato della Cattedrale, grigio per le nubi cariche di pioggia, una marea di spettatori con cappellini rosa in testa e barre luminose. Ad aprire lo show l’energia dei The Kolors, introdotto dalla voce profonda di Luca Ward, dopo una strimpellata vigorosa di Saturnino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dai Kolors ad Annalisa. Migliaia di persone cantano in piazza Duomo. Tra qualche protesta

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