Sul palco di Piazza Duomo a Milano canteranno tra gli altri Sayf Annalisa Bresh e i The Kolors
A Milano, in Piazza Duomo, si terrà l’evento Radio Italia Live 2026, un concerto gratuito che coinvolgerà diversi artisti italiani di rilievo. Tra i nomi confermati ci sono Sayf, Annalisa, Bresh e i The Kolors. L’appuntamento si svolgerà in una location centrale della città e vedrà la partecipazione di più cantanti, con l’obiettivo di offrire una serata musicale aperta a tutti. L’organizzazione ha predisposto tutto il necessario per l’evento, che si preannuncia di grande richiamo.
T utto pronto a Milano per l’attesissimo Radio Italia Live 2026, il concerto gratuito in Piazza Duomo che riunisce sul palco alcuni fra i più grandi cantanti del panorama musicale italiano. I nomi in scaletta stasera vanno da Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi fino ai The Kolors e a Sayf. Radio Italia Live 2026 va in onda in diretta tv a partire dalle 20.40 in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su Tv8. E ovviamente su Radio Italia e Radio Italia Tv. Arisa ai David 2026: in nero sul red carpet, in bianco sul palco X Leggi anche › Annalisa si racconta: dall’album “Ma io sono fuoco” alla paura del giudizio e del futuro Radio Italia Live – Il Concerto 2026 a Milano in Piazza Duomo stasera 15 maggio: orari, conduttori e dove vederlo in tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Buon anno da piazza del Duomo a Milano #italia #milano #duomodimilano
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