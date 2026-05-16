Dai concorsi in Comune al forno crematorio dossier sugli ' atti negati' a Procura e Prefetto

Un nuovo dossier evidenzia una serie di accessi agli atti negati negli ultimi mesi, con almeno cinquanta richieste non soddisfatte dalla pubblica amministrazione. Tra i casi segnalati ci sono concorsi pubblici e questioni legate al forno crematorio, mentre il presidente della commissione di controllo ha denunciato il mancato rilascio di documenti richiesti alla Procura e al Prefetto. La situazione riguarda sia richieste di informazioni ufficiali che pratiche amministrative, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza delle procedure.

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