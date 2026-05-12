La procura ha deciso di vietare ai media l’accesso agli atti relativi al caso di Garlasco, una scelta che si è fatta notare nelle ultime ore. L’indagine sulla vicenda, aperta da più di un anno, continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, con numerose discussioni tra cittadini e commentatori. Questa decisione limita la possibilità di consultare pubblicamente i dettagli delle indagini, spesso oggetto di attenzione anche nelle conversazioni quotidiane.

L’ indagine di Garlasco è da oltre un anno sotto la lente di ingrandimento dei media, ma è anche l’argomento più affrontato nei bar della provincia italiana. Da un anno si fanno le più svariate congetture e ipotesi, che ora si dipanano man mano che vengono scoperti gli atti di indagine della procura di Pavia. Nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di chiusura indagini all’unico indagato e da quel momento è iniziata a circolare l’informativa finale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, dalla quale si possono evincere alcune informazioni. Ma non tutte. Per avere un quadro completo, una giornalista dell’Ansa ha fatto istanza alla procura di Pavia per visionare i verbali delle testimonianze, gli esiti delle consulenze tecniche, in particolare quella informatica dell’ing.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Garlasco, la mossa della procura: negati gli atti ai media. Cosa nasconde questa scelta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Stasi libero”. Garlasco, la mossa della Procura che cambia tutto nel caso: cosa succedeIl recente sviluppo nel caso del delitto di Garlasco segna un punto di svolta clamoroso dopo diciannove anni di misteri e battaglie legali.

Atti negati sui concorsi in Comune: esposto a Prefetto e Procura“La richiesta di accesso era stata avanzata nell’esercizio delle prerogative proprie dei consiglieri comunali e con l’obiettivo di svolgere...

Argomenti più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Il caso Garlasco preso sul serio - Appunti; Un genere immortale | Il caso Garlasco, quando la realtà ricorda la commedia dell’assurdo; Garlasco, l’analisi del penalista sulla mossa dei pm: Spiazzante, hanno costretto Sempio a scoprirsi.

Lovati ha praticamente anticipato la mossa che faranno i legali di Sempio. #garlasco x.com

Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: Chi vi attizza?. E Sempio risponde: La Meloni reddit

Caso Garlasco, la mossa della procura: negati gli atti ai media. Cosa nasconde questa sceltaDa un lato c'è il dovere di cronaca, ma dall’altro la procura cerca di tutelare la presunzione d’innocenza a fronte dei gravi indizi ... ilgiornale.it