Atti negati sui concorsi in Comune | esposto a Prefetto e Procura

I consiglieri comunali di Maddaloni, Alfonso Formato, Italia Tagliafierro e Francesca Benenati, hanno presentato un esposto al Prefetto e alla Procura della Repubblica. La segnalazione riguarda il diniego del Comune di Maddaloni a concedere l'accesso agli atti relativi alle valutazioni sui concorsi pubblici. La richiesta di copia di documenti specifici è stata rifiutata dall'amministrazione.

“La richiesta di accesso era stata avanzata nell’esercizio delle prerogative proprie dei consiglieri comunali e con l’obiettivo di svolgere un’attività di verifica e controllo su procedure che, nelle scorse settimane, sono state oggetto di segnalazioni e denunce apparse anche sugli organi di stampa - spiegano - Riteniamo che, proprio alla luce di tali circostanze, fosse necessario un ulteriore livello di approfondimento e trasparenza. Tale verifica, tuttavia, è stata prima impedita dalla volontà politica della maggioranza durante i lavori della Commissione Garanzia e Controllo e successivamente dal formale diniego opposto dall’amministrazione comunale alla richiesta di accesso agli atti”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

