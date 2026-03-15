Il viaggio musicale di Flo & Zanisi apre un nuovo appuntamento del Dai de jazz club

Prosegue il percorso musicale “Inverno-Primavera” della dodicesima edizione del “Dai de jazz club”, rassegna che continua a portare sul palco dell’Enoteca Bistrot Colonna alcuni tra i protagonisti più interessanti del panorama jazzistico nazionale e internazionale. Il calendario del club si arricchisce con un nuovo appuntamento serale, in programma giovedì 19 marzo alle ore 21.15, seguito dal tradizionale concerto pomeridiano della domenica (29 marzo). Protagonisti della serata saranno Flo & Enrico Zanisi, che presenteranno il progetto “Anda”, un’esortazione al viaggio e alla scoperta. Il concerto si configura come una narrazione musicale costruita “hic et nunc”, dove parole e note si intrecciano dando vita a un dialogo in continuo movimento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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