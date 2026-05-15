Dalla colazione al dj set il 7 giugno in centro arriva il format Morning Club

Il 7 giugno nel centro di Pescara si svolgerà il “Morning Club”, un evento che combina musica elettronica e house durante le ore diurne. L'iniziativa si svolgerà nel tratto di corso Umberto tra piazza della Rinascita e via Carducci-viale Regina Elena e prevede momenti di colazione, brunch e dj set. L’evento, denominato “Pescara Morning Event - Cream”, coinvolgerà vari locali e spazi pubblici della zona, offrendo un’esperienza musicale e gastronomica in pieno giorno.

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