Dalla colazione al dj set il 7 giugno in centro arriva il format Morning Club
Il 7 giugno nel centro di Pescara si svolgerà il “Morning Club”, un evento che combina musica elettronica e house durante le ore diurne. L'iniziativa si svolgerà nel tratto di corso Umberto tra piazza della Rinascita e via Carducci-viale Regina Elena e prevede momenti di colazione, brunch e dj set. L’evento, denominato “Pescara Morning Event - Cream”, coinvolgerà vari locali e spazi pubblici della zona, offrendo un’esperienza musicale e gastronomica in pieno giorno.
Musica elettronica e house in pieno giorno, tra colazioni, brunch e dj set nel cuore della città. È il format “Pescara Morning Event - Cream”, in programma domenica 7 giugno nel centro di Pescara, nel tratto di corso Umberto compreso tra piazza della Rinascita e via Carducci-viale Regina Elena. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Agostino Raimo contadino anarchico antifascista
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