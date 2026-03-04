conferito ad andrea bocelli il premio margherita hack

A Sanremo si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Margherita Hack al Maestro Andrea Bocelli. L’evento ha coinvolto il cantante, riconosciuto per la lunga carriera artistica e il successo internazionale. La premiazione si è conclusa con un momento di commozione, alla presenza di pubblico e autorità.

SANREMO – Grande emozione per il conferimento del Premio Margherita Hack al Maestro Andrea Bocelli, celebrato per una carriera artistica capace di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Il riconoscimento è stato consegnato da Salvo Nugnes, curatore d’arte, giornalista nonché ideatore del premio e membro della giuria, con una motivazione che ne sintetizza l’essenza: “Voce che ha saputo emozionare il mondo intero, un tributo al suo talento unico e alla sua straordinaria carriera musicale”. Un omaggio che sottolinea la capacità del tenore toscano di abbattere confini culturali e linguistici attraverso la forza universale della musica, portando la tradizione lirica italiana nei più prestigiosi teatri internazionali e affermandosi come ambasciatore dell’eccellenza artistica italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Margherita Hack: una donna piena di cielo

