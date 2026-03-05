Intervista a Salvo Nugnes ideatore del Premio Margherita Hack

Salvo Nugnes, giornalista e curatore d’arte, è l’ideatore del Premio Margherita Hack. Nella nostra intervista, Nugnes parla del ruolo del premio e della sua esperienza nel settore culturale. Viene anche approfondito il rapporto tra arte e scienza, e come il riconoscimento celebri figure impegnate in questi campi. La conversazione si concentra sui dettagli pratici e sul significato dell’iniziativa.

ROMA – Qui di seguito l'intervista a Salvo Nugnes, curatore d'arte e giornalista, ideatore del Premio Margherita Hack. Dottor Nugnes, recentemente a Sanremo ha consegnato il Premio Margherita Hack ad Andrea Bocelli. Come è nata l'idea di questo riconoscimento? L'idea nasce da un legame personale molto forte. Per molti anni sono stato agente e amico della grande astrofisica Margherita Hack. Abbiamo condiviso tanti progetti e una profonda stima reciproca. Quando è venuta a mancare ho sentito il bisogno di fare qualcosa per mantenerne viva la memoria. Così è nato il Premio Margherita Hack: un riconoscimento dedicato alle eccellenze che si sono distinte in vari campi – dalla scienza alla cultura, dalla musica alla divulgazione – proprio nello spirito libero e curioso che caratterizzava Margherita.