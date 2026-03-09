La Dacia Duster Hybrid 155 rappresenta l’ultima novità del modello, confermando il suo ruolo di bestseller in Europa. La casa automobilistica presenta questa versione ibrida con l’obiettivo di offrire un’alternativa più efficiente senza modificare troppo il design e le caratteristiche di sempre. La vettura mantiene le linee riconoscibili e si propone come un’ulteriore opzione per chi cerca affidabilità e innovazione.

Dacia Duster continua a evolversi senza perdere il legame con la propria identità, e la nuova versione Hybrid 155 ne è la dimostrazione più concreta. Il SUV del marchio rumeno resta fedele a una formula che negli anni ne ha determinato il successo: semplicità, robustezza, accessibilità e una risposta concreta alle esigenze della mobilità quotidiana. Non sorprende quindi che, dal lancio, abbia superato i 2,7 milioni di unità vendute e che dal 2018 si confermi il SUV più venduto ai privati in Europa. Un primato che racconta la forza di un progetto capace di aggiornarsi con coerenza, mantenendo intatto quel rapporto qualità-prezzo che lo ha reso un riferimento nel panorama automobilistico europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dacia Duster Hybrid 155, l’evoluzione intelligente di un bestseller europeo

