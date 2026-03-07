DACIA presenta DUSTER fullhybrid 155

Dacia ha annunciato l’arrivo della nuova Duster con motorizzazione Full Hybrid 155. Il modello, uno dei più rappresentativi del brand, viene aggiornato con questa versione ibrida. La casa automobilistica sottolinea come questa novità contribuisca a rafforzare la presenza della Duster nel mercato europeo dei SUV. La presentazione ufficiale è stata comunicata recentemente.

(Adnkronos) – Dacia continua a rinnovare uno dei modelli più iconici della propria gamma con l’introduzione della nuova motorizzazione Full Hybrid 155, la nuova Dacia Duster rafforza in maniera decisa la propria posizione nel mercato europeo dei SUV. Duster è un modello chiave del panorama automobilistico europeo, ha venduto oltre 2,7 milioni di unità dal. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

New Dacia Duster Full Hybrid 155 Test Drive

