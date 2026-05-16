Da un incidente la ripartenza | apre ’Natura Viva’

Un incidente in moto ha portato a conseguenze ancora presenti, ma non ha impedito di avviare un’attività. È così che nasce ‘Natura Viva’, un progetto che ha preso forma dopo l’evento che ha coinvolto il protagonista. La ripartenza arriva dopo un periodo di difficoltà, con l’obiettivo di riprendere e sviluppare un’attività legata alla natura. La storia si svolge tra momenti di sfida e la volontà di ricominciare, senza perdere di vista il percorso intrapreso.

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Un incidente in moto, del quale ancora ne porta le conseguenze, la voglia di ricominciare dopo esperienze lavorative quasi simili, ma insieme così non solo compagni nella vita ma anche durante l’attività lavorativa, ed infine da pochi giorni la grande soddisfazione dell’apertura del negozio di frutta e verdura "Natura Viva" in via Pomposa a Codigoro, in controtendenza rispetto alla più diffusa chiusura di esserci commerciali. E’ la storia della codigorese Francesca Finocchiaro, costretta dopo la rottura della tibia ad usare ancora una stampella, e di Giuseppe Distefano, originario della provincia di Catania. "Siamo scivolati da soli in moto e da un banale incidente, le nostre vite sono cambiate – spiega Francesca –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da un incidente la ripartenza: apre ’Natura Viva’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Returning to her old home after the accident, the poor girl discovers a cruel plot. Sullo stesso argomento Natura morta, Natura viva: la pittura su pietra di Giulio Malinverni in mostra a Ca’ PesaroDal 21 aprile al 14 giugno 2026, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro di Venezia ospita “Natura morta, Natura viva”, mostra di Giulio... Leggi anche: Viva! Arte e natura in Caffarella SPEDI TRANS DI PUGNALINI CLAUDIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com