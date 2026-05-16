Da Storace a Giachetti un fronte bipartisan contro il no ad Alemanno al Salone del Libro

Un fronte bipartisan si è formato di fronte alla decisione di escludere un ex sindaco dal Salone del Libro. Tra i sostenitori si trovano figure politiche appartenenti a schieramenti diversi, che hanno espresso solidarietà nei confronti dell’ex sindaco, sottolineando il suo percorso di riflessione sui diritti dei detenuti. La discussione si è concentrata sulla posizione dell’ex primo cittadino, che ha recentemente evidenziato un cambiamento di atteggiamento riguardo alle questioni carcerarie e ai principi costituzionali.

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« Alemanno è stato un mio “avversario” politico da sempre. Ma non posso che stare dalla parte di una persona che da dentro il carcere rivede il suo approccio rispetto ai diritti dei detenuti, riconoscendo il valore dell’articolo 27 della Costituzione. Il fatto che da qualche parte si abbia paura che venga resa pubblica una testimonianza di questo tipo, la trovo una cosa fuori dalla grazia di Dio». Roberto Giachetti aggiunge la sua voce a quella di quanti sono rimasti turbati dal fatto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma abbia negato a Gianni Alemanno la possibilità di presentare al Salone del Libro di Torino il volume L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane, scritto insieme a Fabio Falbo, lo “scrivano di Rebibbia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Da Storace a Giachetti, un fronte bipartisan contro il no ad Alemanno al Salone del Libro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: No al Salone del libro di Torino, l'ultimo dispetto ad Alemanno Leggi anche: Pena ridotta per Alemanno: "Condizioni degradanti". L'invito al Salone del Libro Dal Salone del Libro a quello delle Riviste: da Torino il Ministro Giuli annuncia il nuovo evento di dicembreDal Libro alle Riviste: l'annuncio non poteva che avvenire al Salone di Torino. Il Salone Italiano delle Riviste avrà luogo a dicembre a Pistoia, capitale del libro 2026. La presentazione del nuovo ev ... torinoggi.it Salone del Libro 2026, da Zadie Smith a Baricco: Torino diventa capitale mondiale della culturaAl Lingotto oltre 2.700 eventi, arrivano Grossman, Carrère, Sanders e Jovanotti. Netflix lancia la nuova serie di Zerocalcare ... giornalelavoce.it