Gianni Alemanno, ex sindaco, sarà rilasciato dal carcere di Rebibbia il 24 giugno, dopo aver ottenuto una pena ridotta per condizioni considerate degradanti. La decisione del tribunale arriva in un contesto in cui si parla di possibili tensioni di breve durata. Nel frattempo, l’ex politico ha ricevuto un invito a partecipare al Salone del Libro. Al momento, non si registrano ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o reazioni.

Ormai la data è scolpita e magari ci potrebbe essere uno scontro di 48 ore. Per adesso, a quanto se ne sa, l'uscita di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia è fissata per il prossimo 24 giugno. Poco per chilo aspetta da fuori, una vita ancora per chi sta dentro. La pena a 22 mesi è stata accorciata- e lo scrivono i magistrati accogliendo la tesi della difesa- «per condizioni umane e degradanti subite». L'istanza, proposta dall'avvocato Edoardo Albertario, ha convinto il tribunale di sorveglianza di Roma e ha consentito di ridurre di 39 giorni la pena che Alemanno sta incredibilmente scontando nel carcere di Rebibbia per traffico di influenza illecite.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pena ridotta per Alemanno: "Condizioni degradanti". L'invito al Salone del Libro

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