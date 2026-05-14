A poco più di un mese dalla scarcerazione, il tribunale ha negato il permesso di partecipare al Salone del libro di Torino, in un episodio che sembra aggiungersi a una serie di contestazioni. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, senza che siano stati forniti motivi ufficiali. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli organizzatori e i sostenitori dell’individuo interessato.

Ormai siamo ai dispetti. A poco più di un mese dall'uscita dal carcere, il tribunale di sorveglianza ha negato a Gianni Alemanno (e al suo «collega» detenuto Fabio Falbo) di poter rispondere positivamente all'invito del Salone internazionale del Libro di Torino a poter presentare la loro pubblicazione «L'emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane». L'iniziativa era partita proprio dal Salone e aveva stupito positivamente e Il Tempo ne aveva riferito all'epoca. In pratica, la richiesta era di concedere un permesso per andare e tornare da Rebibbia a Torino. La risposta è stata un «no» inumano, insensato, incomprensibile. La notizia...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - No al Salone del libro di Torino, l'ultimo dispetto ad Alemanno

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