Città Alta a settembre non parte la prima della scuola Ghisleni

A settembre, nella zona di Città Alta, non partirà la prima classe della scuola Ghisleni. Nonostante ci siano stati sette iscritti, la sezione non sarà attivata e i bambini dovranno frequentare la sezione Locatelli dell’Istituto Donadoni, situata in città bassa. La decisione è stata comunicata alle famiglie interessate, che hanno ricevuto indicazioni sulle nuove sedi per l’inizio dell’anno scolastico.

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IL CASO. Alla fine non sono bastati i 7 iscritti, i bambini dovranno andare alla sezione Locatelli dell’Istituto Donadoni, in città bassa. L’assessore Marchesi: «Avevamo proposto anche la navetta». Non sono bastati i sette iscritti alla primaria Ghisleni di Città Alta per far partire una nuova classe prima dal prossimo settembre. I bambini dovranno così scendere in città bassa, presso la sezione Locatelli dello stesso istituto comprensivo Donadoni. Da tempo era noto il rischio di un mancato avvio di un nuovo ciclo alla primaria di Città Alta, con più di una preoccupazione dei genitori. È di ieri la segnalazione a «L’Eco» di una mamma che denuncia come «la perdita della prima classe rappresenta un rischio enorme per la sopravvivenza della scuola Ghisleni.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Città Alta, a settembre non parte la prima della scuola Ghisleni Notizie correlate Limitazioni alla sosta e circolazione al rione Libertà, nella parte alta della città e a PantanoTempo di lettura: 2 minutiA partire da oggi alcune viabilità del rione Libertà e altre ad essa adiacenti, ovvero via San Leucio, via Ciardielli, via... Leggi anche: Trecento neopatentati a scuola di 'Guida Si-Cura': parte il progetto della Città Metropolitana di Bari Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Città Alta, a settembre non parte la prima della scuola Ghisleni; Mura Veneziane, un patrimonio Unesco da salvare: a Bergamo è tutto pronto per il restauro; Festa del Primo maggio: cerimonia al via dalla Città Alta; Le alluvioni e la sfida difficile di chi vincerà. Città Alta, a settembre non parte la prima della scuola GhisleniAlla fine non sono bastati i 7 iscritti, i bambini dovranno andare alla sezione Locatelli dell’Istituto Donadoni, in città bassa. L’assessore Marchesi: «Avevamo proposto anche la navetta». ecodibergamo.it Scuola Ghisleni, niente da fare: a settembre non parte la primaNon sono bastati i sette iscritti alla primaria Ghisleni di Città Alta per far partire una nuova classe prima dal prossimo settembre. I bambini dovranno così scendere in città bassa, presso la sezione ... ecodibergamo.it La polizia, a seguito di una segnalazione, ha fermato un ragazzo di 15 anni che nello zaino aveva una pistola soft air senza tappino rosso che si aggirava nei pressi di un istituto scolastico di Città Alta. - facebook.com facebook