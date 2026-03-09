Clima in Italia 1,8 gradi in più in 15 anni La classifica del Sole 24 Ore | a Bari il meteo migliore Napoli 24^

Negli ultimi quindici anni in Italia la temperatura media è aumentata di 1,8 gradi. Secondo una classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, Bari è la città con il clima più favorevole, mentre Napoli si colloca comunque tra le prime posizioni. La rilevazione si basa sui dati meteorologici raccolti e analizzati sul territorio nazionale.

Bari si conferma la città con il clima migliore d’Italia, mentre Napoli resta tra le prime posizioni della classifica nazionale. È quanto emerge dall’aggiornamento dell’Indice del clima pubblicato da Il Sole 24 Ore, che analizza le condizioni meteorologiche dei capoluoghi italiani negli ultimi dieci anni. Nella graduatoria complessiva Napoli si colloca al 24° posto, all’interno del gruppo delle grandi città con il clima più favorevole. All’estremo opposto della classifica si trovano invece Carbonia, Terni e Belluno, mentre il capoluogo pugliese guida la graduatoria per il terzo anno consecutivo. L’indagine, pubblicata sull’edizione di lunedì 9 marzo del quotidiano economico, prende in esame 15 parametri meteorologici elaborati sulla base dei dati rilevati e validati da 3bmeteo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

