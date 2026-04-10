Molise sotto l’acqua | pioggia record e frane evacuazioni in corso

Nel Molise, in soli quattro giorni, si è verificata una quantità di pioggia che solitamente cade in sei mesi, causando frane e allagamenti. Le forti precipitazioni hanno portato a evacuazioni in diverse zone e hanno interessato numerose abitazioni e strade. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno intervenendo per gestire le emergenze e tutelare le persone coinvolte.

Il territorio molisano sta affrontando le conseguenze di un evento meteorologico estremo che, nell’arco di soli quattro giorni, ha scaricato sulla regione una piovosità equivalente alla media stagionale dei sei mesi precedenti. La crisi, che ha coinvolto l’intera area dalla costa fino alle zone montuose interne, ha richiesto l’intervento immediato della Protezione Civile e la convocazione di un Consiglio regionale straordinario per gestire l’emergenza emersa dai dati ufficiali. L’efficacia del sistema idraulico e la gestione dei flussi del Biferno. Un elemento determinante per evitare scenari ancora più devastanti è stata la capacità di regolazione degli invasi presso la diga del Liscione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise sotto l’acqua: pioggia record e frane, evacuazioni in corso Molise sotto l’acqua: 23mila frane minacciano l’agricolturaI danni provocati dalle recenti piogge torrenziali hanno colpito duramente il settore primario molisano, con l’alluvione che ha sommerso diverse... Allerta meteo a Messina: evacuazioni in corso in zona Ritiro per rischio frane e allagamenti.Un’emergenza meteo ha colpito la zona di Ritiro, a Messina, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione di alcune famiglie. Temi più discussi: Il Trigno in piena, la strada sparisce sotto l'acqua - video; Ponti crollati, famiglie in fuga: il Sud Italia sotto l'acqua chiede di essere ascoltato; Basso Molise sotto scacco dal versante frentano al Trigno; Maltempo, trovata targa auto dell'uomo disperso in crollo ponte Trigno. Acqua dal Molise alla Puglia, nuovo step per la definizione del progettoÈ stato consegnato ieri a Roma, alla struttura commissariale nazionale per l'emergenza idrica, lo stralcio relativo al completamento irriguo delle piane alte di Larino, in provincia di Campobasso, att ... ansa.it Ponti crollati, famiglie in fuga: il Sud Italia sotto l'acqua chiede di essere ascoltatoNon è la prima volta. E probabilmente non sarà l'ultima. Ma ogni volta che l'Italia del Centro e del Sud si trova sotto l'acqua, con i fiumi che esondano, i ponti che cedono e le famiglie costrette a ... famigliacristiana.it Lo spettacolare scenario di Capracotta in Molise una settimana fa sotto una nevicata meravigliosa e sommersa da due metri di neve fresca.. #montagna #appennini #neve #capracotta #molise #primavera - facebook.com facebook