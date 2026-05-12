Addio PCOS | nasce la PMOS il nuovo nome per la sindrome metabolica
È stata annunciata la sostituzione del termine PCOS con PMOS, un nuovo nome per questa condizione. La modifica mira a chiarire alcune ambiguità legate alla diagnosi e alla comprensione della sindrome metabolica. Per decenni, il nome precedente ha portato a diagnosi imprecise e interpretazioni errate, soprattutto riguardo alle cisti rilevate nelle ecografie. La nuova denominazione intende fornire una definizione più precisa e meno ambigua.
? Domande chiave Perché il vecchio nome ha causato diagnosi errate per decenni?. Cosa sono realmente le presunte cisti identificate nelle ecografie?. Come influisce questo squilibrio sul rischio di diabete e malattie cardiache?. Chi ha guidato la battaglia globale per cambiare questa definizione medica?.? In Breve Decisione presa a Praga dopo 14 anni di consultazioni internazionali tra 56 società mediche.. La resistenza all'insulina coinvolge circa l'85% delle persone affette dalla patologia.. Lorna Berry ha coordinato i workshop decisionali per i consumatori su sei continenti.. Il termine errato causava confusione tra ovociti arrestati e vere cisti ovariche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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