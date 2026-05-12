Addio PCOS | nasce la PMOS il nuovo nome per la sindrome metabolica

È stata annunciata la sostituzione del termine PCOS con PMOS, un nuovo nome per questa condizione. La modifica mira a chiarire alcune ambiguità legate alla diagnosi e alla comprensione della sindrome metabolica. Per decenni, il nome precedente ha portato a diagnosi imprecise e interpretazioni errate, soprattutto riguardo alle cisti rilevate nelle ecografie. La nuova denominazione intende fornire una definizione più precisa e meno ambigua.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui