La sindrome dell'ovaio policistico cambia nome The Lancet | Non descrive la complessità del disturbo

Recentemente, una pubblicazione ha riportato che la sindrome dell'ovaio policistico sta per ricevere un nuovo nome. L'articolo sottolinea come l'attuale denominazione non rifletta tutte le caratteristiche del disturbo, che può presentarsi in modi diversi tra le donne. Un progetto internazionale avviato alcuni anni fa ha portato a questa decisione, con l’obiettivo di adottare un termine più rappresentativo delle varie manifestazioni cliniche. La modifica del nome mira a migliorare la comprensione e la gestione della condizione.

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Un'iniziativa globale avviata anni fa ha affermato la necessità di cambiare il nome della sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) con una nuova denominazione in grado di esprimere le diverse manifestazioni del disturbo femminile. Il nome attuale ha contribuito a diffondere "un malinteso sulle "cisti" e a una focalizzazione eccessiva sulle ovaie". 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PCOS now PMOS - learn what the new name means in description Sullo stesso argomento L’ovaio policistico cambia nome: la svolta per ridefinire la patologia e la sua diagnosiIl cambio nome dettato dalla necessità di un approccio sistemico, e non più solo ginecologico, della patologia. Leggi anche: Ovaio policistico cambia nome, Egoi-Pcos: “Riconosciuto ruolo metabolismo” Temi più discussi: Ovaio policistico, cambia nome la sindrome che colpisce 170 milioni di donne: riconosciuto il ruolo endocrino-metabolico; Da ovaio policistico a sindrome poliendocrina metabolica: un cambio di nome che riconosce il carattere sistemico della malattia; L’ovaio policistico cambia nome e diventa sindrome ovarica poliendocrina metabolica (Pmos); Da Pcos a Pmos, le parole sono importanti: ma la modifica non è solo nel nome della patologia. Polyendocrine metabolic ovarian syndrome, the new name for polycystic ovary syndrome: a multistep global consensus process - The Lancet Link thelancet.com/journals/lance… x.com La PCOS cambia nome: nasce la sindrome ovarica poliendocrino-metabolicaLa PCOS cambia nome e diventa sindrome ovarica poliendocrino-metabolica: una condizione sistemica da gestire con approccio multidisciplinare. nurse24.it La medicina cambia approccio alla Pcos: nasce la Pmos, sindrome ovarica poliendocrina metabolicaLa medicina internazionale volta pagina sulla Sindrome dell’ovaio policistico. Con una storica pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, è stata ufficialmente ridefinita la Pcos ... newsicilia.it