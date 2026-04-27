Maltratta la madre in casa e in luoghi pubblici ad Ancona il provvedimento contro un 35enne

Un uomo di 35 anni residente ad Ancona è stato ammonito dalle autorità dopo aver commesso ripetuti episodi di aggressività e maltrattamenti nei confronti della madre, sia all’interno dell’abitazione che in luoghi pubblici. La polizia ha avviato un procedimento nei suoi confronti, che ha portato all’adozione di un provvedimento restrittivo. L’indagine riguarda comportamenti che si sono verificati nel corso delle ultime settimane.

Un 35enne italiano accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre è destinatario di un provvedimento di ammonimento. La misura è stata disposta dal Questore della provincia di Ancona a seguito di ripetuti episodi di aggressività, sia in ambito domestico che in luoghi pubblici, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Maltrattamenti alla madre ad Ancona Le condotte violente e l'intervento delle forze dell'ordine Le conseguenze del provvedimento Maltrattamenti alla madre ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Capocasa ha adottato la misura di ammonimento nei confronti dell’uomo, invitandolo formalmente a rispettare la legge e a non reiterare comportamenti violenti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maltratta la madre in casa e in luoghi pubblici ad Ancona, il provvedimento contro un 35enne Notizie correlate Leggi anche: Porto di armi e aggressioni ad Ancona, il provvedimento contro un 20enne ritenuto socialmente pericoloso Anziana truffata con la tecnica del finto carabiniere ad Ancona, 35enne riceve il foglio di viaUn foglio di via obbligatorio dal capoluogo marchigiano è stato emesso nei confronti di un uomo di trentacinque anni residente fuori regione,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Maltratta la madre per la droga. La polizia arresta un 33enne; Minacce e maltrattamenti alla madre: arrestato un uomo di 48 anni a Ricengo; Maltratta la madre per ottenere denaro ed acquistare la droga: arrestato 33enne. Maltratta la madre in casa e poi in ospedale, ammonito dal questoreCondotte maltrattanti in danno della madre in casa e in luoghi pubblici davanti ad altre persone. Per questo motivo il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei confronti di un 35enne italiano ... ansa.it Maltratta la madre in casa e in luoghi pubblici ad Ancona, il provvedimento contro un 35enneUn trentacinquenne di Ancona ammonito per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre dopo ripetuti episodi di aggressività. virgilio.it Indagato per la morte della fidanzata, maltratta la nuova compagna: braccialetto elettronico - facebook.com facebook McTominay show, il #Napoli maltratta la Cremonese: è 4-0 al Maradona x.com